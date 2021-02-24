إطلاق أول درجة ماجستير عن فرقة البيتلز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت جامعة بريطانية أول درجة ماجستير في الآداب يتم فيها دراسة فرقة البيتلز وتأثيرها الأسطوري على الموسيقى والمجتمع.

وقالت جامعة ليفربول، ومقرها شمال غربي إنجلترا، الأربعاء، إنها بدأت في قبول طلبات الالتحاق بدورة تدريبية في سبتمبر/أيلول 2021 تسمى "البيتلز: دورة تدريبية في صناعة الموسيقى والتراث".



وذكرت المؤسسة أن هذه الدرجة العلمية ستجذب الأشخاص الذين يعملون حالياً أو يفكرون في دخول مهنة في مجال الفنون وعبر قطاعي السياحة والترفيه.

وتتضمن مواد الدراسة تحليل الدور الذي لعبته الفرقة في الموسيقى والصناعات الإبداعية ثم في مجالات أوسع مثل السياحة والتراث.

ومن ثم يحلل الطلاب كيفية تكرار هذا التأثير في أماكن وصناعات وسياقات مختلفة حول العالم.

وقالت هولي تيسلر، رئيسة البرنامج: "يسعدني للغاية أننا قادرون على تقديم دراسة رسمية لفرقة البيتلز إلى قسم الموسيقى بجامعة ليفربول ومعهد الموسيقى الشعبية".