شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابنة نجاح الموجى وزوجها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المذيعة أيتن الموجى – ابنة الفنان الراحل نجاح الموجى – عن إصابته شقيقتها وزوجها بفيروس كورونا، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربنا يشفي جوز أختي محجوز في المستشفي وتعبان، كورونا، وأختي معزولة في البيت عيانة برضو.. ربنا يشفيهم شفاء لا سقم بعده ويردك يا محمد لبيتك وولادك بالخير يارب".



ايتن الموجى

تزوج نجاح الموجي، من خارج الوسط الفني وأنجب ابنته (أيتن الموجي) التي بدأت عملها كمذيعة بالتليفزيون المصري ثم انتقلت منه للعمل بالقنوات الفضائية الخاصة، وتعرضت لحادث سرقة وتعدي عليها بالضرب، الأمر الذي جعلها تصر على عودتها مرة أخرى للعمل الإعلامي رغم الإصابات التي تعرضت اليها والتي أجريت بسببها عددا من العمليات الجراحية في وجهها من أجل إعادة طلتها مرة أخرى بشكل طبيعي.



المذيعة ايتن الموجى

يذكر أن نجاح الموجي، اسمه الحقيقي (عبد المعطي محمد الموجي)، ولد عام 1945 بمحافظة الدقهلية، وحصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وبدأ حياته الفنية من خلال العمل مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح من خلال مسرحية (فندق الأشغال الشاقة) كما قدم مسرحيات (المتزوجون، مولد سيدي المرعب، يا أنا يا أنت).