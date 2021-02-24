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شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز فى أحدث صور من كواليس مسلسلها Only Murders In The Building والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدت النجمة العالمية سيلينا جوميز برودة الطقس والأمطار، وظهرت بإطلالة مميزة، عكست ذوقها في اختيار أزيائها خلال عدة صورة من كواليس استعداداتها لمسلسل Only Murders In The Building، الذى سيعرض على أحد المنصات الشهيرة خلال العام الجارى.
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
ومن المقرر عرض المسلسل علي شبكة hulu ، وهو عمل ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث يمثل محطة كبيرة للنجمة الشهير، بعد طرحها بداية العام الجارى أكثر من أغنية من أغانى ألبومها الجديد، وقد تميزت سيلينا جوميز بإطلالة مميزة وارتداء معطف ثقيل، ارتدت عليه جاكت آخر بصورة أخرى عكس حرصها على مقاومة برودة الجو.
سيلينا جوميز فى صور جديدة
من ناحية أخرى حرصت النجمة سيلينا جوميز التي تربطها علاقة قوية بتايلور سويفت، على تهنئة الأخيرة، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "فخورة جداً بك، كما هو الحال دائماً"، وذلك تعليقاً على مفاجأة سويفت بإعادة تسجيلها لأغنية Love Story التي أصدرتها عام 2008 ضمن أغانى ألبومها الجديد المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وسرعان ما استقبلت سويفت الكثير من التهنئات ومن ضمنهم النجمة العالمية سيلينا جوميز.
سيلينا جوميز فى صورة جديدة