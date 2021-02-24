سيلينا جوميز فى أحدث صور من كواليس مسلسلها Only Murders In The Building

القاهرة - سامية سيد - تحدت النجمة العالمية سيلينا جوميز برودة الطقس والأمطار، وظهرت بإطلالة مميزة، عكست ذوقها في اختيار أزيائها خلال عدة صورة من كواليس استعداداتها لمسلسل Only Murders In The Building، الذى سيعرض على أحد المنصات الشهيرة خلال العام الجارى.



سيلينا جوميز

ومن المقرر عرض المسلسل علي شبكة hulu ، وهو عمل ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث يمثل محطة كبيرة للنجمة الشهير، بعد طرحها بداية العام الجارى أكثر من أغنية من أغانى ألبومها الجديد، وقد تميزت سيلينا جوميز بإطلالة مميزة وارتداء معطف ثقيل، ارتدت عليه جاكت آخر بصورة أخرى عكس حرصها على مقاومة برودة الجو.