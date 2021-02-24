شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الأول لفيلم الأنميشن Luca بعد طول انتظار.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Pixar العالمية، عن البوستر الرسمي الأول لفيلم الحركة والأنميشن Luca، الذى طال انتظاره لفترة طويلة، والمقرر طرحه في يونيو المقبل بدور العرض السينمائي، بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة Pixar، البوستر الأول لفيلمها المقبل، والذى جاء عبارة عن الشخصية الشهيرة Luca وهي تطفو على الماء ونصفها الأول من الأسفل والآخر من الأعلى.



البوستر الاول لفيلم LUCA

وكانت قد كشفت الشركة عن صورتين فقط من فريق عمل فيلم Luca، فى ديسمبر الماضى، وهما جون راتزينبيرجر، ودريك بيل، العمل من إخراج إنريكو كاساروزا، وقام بكتابة السيناريو جيسي أندروز، مايك جونز.

ويدور فيلم Luca حول طفل صغير يعيش صيفًا لا يُنسى على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالأيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف، ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحري من عالم آخر أسفل سطح المحيط.