شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يتحول لـ "علاء الدين" بصحبة زوجته وابنتهما تمارا فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الكوميدى حمدى الميرغنى، جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة ظهر فيها مرتديا زي "علاء الدين" وكان بصحبته الفنانة إسراء عبد الفتاح التي تحولت إلى شخصية "ياسمين" في فيلم علاء الدين، وكان برفقتهما ابنتهما "تمارا".

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين جمهورهما على منصات السوشيال ميديا، كما انهالت التعليقات عليها من قبل أصدقائهما النجوم والمعجبين، حيث مازح الفنان محمد أنور صديقه حمدي الميرغني قائلا :" لما أمك تعملك علاء الدين في البيت".



احمدي الميرغني في صورة جديدة

من ناحية أخرى، يواصل الفنان الكوميدى حمدى الميرغنى تصوير مشاهده فى فيلم "ماما حامل"، للنجمة ليلى علوى التى تعود به للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 4 سنوات، حيث يجسد ابن بطلة العمل ويعمل فى الدعاية والإعلان لتنظيم النسل فهو ابن ليلى علوى وشقيقه محمد سلام خلال أحداث الفيلم التى تدور فى إطار كوميدى.



حمدي المرغني عبر توبتر

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.



حمدي المرغني في صورة جديدة

ومن ناحية أخرى، انتهى حمدي الميرغنى من تصوير معظم مشاهده فى فيلم "تماسيح النيل"، ما بين الأقصر وأسوان، ويشاركه في بطولة العمل كل من مصطفى خاطر، كريم عفيفي، وآخرين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.