شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: بتول عرفة مخرجة استثنائية ولازم تخرج دراما وهانى شاكر ممثل قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة كارول سماحة، خلال حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، عن موهبة النجم هانى شاكر في التمثيل.

وقالت كارول:"أعرف إن النجم هانى شاكر شارك بالتمثيل فى عمل ما خلال بداياته الفنية، لكنى تفاجئت بعفويته، وأد إيه عنده سهولة في التعامل مع الكاميرا، وعندما بدأنا تصوير الكليب شعرت إن إحساسه بالتمثيل زى إحساسه بالغناء، ورغم إن إحنا جيلين مختلفين بس الناس صدقتنا في التصوير، وكان في إنسيابية فى التمثيل، والمخرجة بتول عرفة مخرجة استثنائية، ولازم تعمل دراما".

وأضافت كارول:" أغنية "شكرا"، مكتوبة باللهجة المصرية، وللشاعر أحمد مرزوق، والناس كلها بتعلق على كلام الأغنية، ومش معقولة الأغنية مصرية وأتكلم باللبنانى ومصر بلدى الثانى.

وكرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكار تصوير كليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”

وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاء في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت خلال كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (1)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (2)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365



كارول سماحة مع الزميل عادل عبد الله