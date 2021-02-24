باسل الخياط يكشف عن موعد عرض مسلسل "قيد مجهول" على osn

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان باسل الخياط عن موعد عرض مسلسله الدرامي "قيد مجهول" على قناة OSN.

ونشر خياط بوستر المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "مسلسل قيد مجهول بداية من ١٨ مارس على منصة OSN".

تدور حلقات المسلسل الثمانية في أجواء من الإثارة والتشويق، المسلسل من بطولة النجمين السوريين باسل الخياط وعبدالمنعم عمايري، ويشاركهما في البطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، نظلي الرواس، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، وجيانا عنيد، وهو العمل الأول للمخرج الشاب السدير مسعود، ومن تأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، ويدير الكاميرا مدير التصوير هيثم حسني، ويعتبر العمل، المسلسل السوري الأول للمنتج محمد مشيش بعد عدة إنتاجات مصرية مهمة، منها هذا المساء، جراند أوتيل، وليالي أوجيني، وأهو ده اللي صار.