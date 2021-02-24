حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، حقيقة انفصاله عن زوجته.

وقال محمود في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأخبار المتداولة بشأن إنفصال شقيقه "محمد" عن زوجته، ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في دراما رمضان ببطولة مسلسل "موسى" ويشاركه البطولة سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.