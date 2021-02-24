أول صورة لمصطفى فهمي من مسلسل "الحرير المخملي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة لزوجها الفنان مصطفى فهمي من كواليس مسلسل "الحرير المخملي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفنان مصطفى فهمي في الصورة مرتديًا "عباءة"، وعلقت فاتن موسى: "أول صورة من كواليس مسلسل النجم مصطفى فهمي القادم الحرير المخملي، الذي بدأ تصويره في عدد من المواقع المصرية".

أضافت : "المسلسل مأخوذ عن رواية أميمة عز الدين وهو من إنتاج سكرومو ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، ومن إخراج أحمد حسن".

من ناحية أخرى يشارك الفنان مصطفى فهمي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد.