صور| حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها، الذي وافق أمس 23 فبراير الجاري رفقة أسرتها.

نشرت "مطاوع" صورًا من حفل العيد ميلاد، الذي حضره زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت :"شكرا لزوجي لأنه دائمًا السبب في سعادتي، شكرًا لأحب الناس لقلبي أهلي وأصحابي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا"، وهي دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

الحكاية بطولة: حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، شاهستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.