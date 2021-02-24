فن ومشاهير

مفاجأة.. الراحلان نور الشريف ومحمود مرسي يظهران في “نسل الأغراب”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نور الشريف ومحمود مرسي

يخوض المخرج محمد سامي سباق مسلسلات شهر رمضان المقبل 2021، حيث حاليا مسلسل “نسل الأغراب” للفنانين أحمد السقا وأمير كرارة .

وحسب وسائل إعلام مصرية، استعان سامي، خلال الأحداث، بصورة الفنان الراحل نور الشريف، إذ ستظهر صورته على الحائط في منزل “غفران الغريب”، والد النجم أمير كرارة في أحداث المسلسل.
كما يستعين محمد سامي بصورة النجم الكبير محمود مرسي، حيث ستظهر صورة الفنان الراحل على جدران المنزل في إشارة لتجسيد دور والد النجم أحمد السقا، الذي يجسد شخصية “عساف الغريب”، في أحداث مسلسل “نسل الأغراب”.

وأعتاد المخرج محمد سامي الاحتفاء بنجوم الفن الراحلين في أعماله، وكان أبرزها عندما استعان بصورة النجم الكبير الراحل عبد الله غيث، في أحداث مسلسل “الأسطورة” للنجم محمد رمضان، ونال إشادات من النقاد والجمهور على تلك الفكرة المميزة.

مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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