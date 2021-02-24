بالصور – نيللي كريم ترقص باليه وسط النيران

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تختار الفنانة المصرية نيللي كريم الذهاب في الحالة الفنيّة إلى الحد الأقصى، وبعدما وُجهت لها انتقادات بتورطها في الدراما النفسية التي أبدتها ضعيفة وأكثر عرضة للتقلبات العاطفية.

إلا أنّ كريم كسرت هذه الفكرة بعدما قررت أن تلعب أدواراً أكثر تنوعاً كالذي قدمته في موسم رمضان الفائت ضمن مسلسل “بـ100 وش”.

وهي تستعد لمتابعة التغيير ضمن لعب دور امرأة شعبية ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني المقبل “ضد الكسر”.

واستبقت كريم المسلسل بجلسة تصوير مختلفة خضعت لها بعدسة المصوّر خالد فضة، استعرضت خلالها لياقتها البدنية، ومهارتها في رقص البالية.

وظهرت في صور الجلسة مرتدية فستاناً طويلاً فضفاضاً وترقص وسط النيران، وهي الجلسة التي حازت على إعجاب جمهورها بشدة.

وأما المسلسل الجديد، فيشارك كريم في بطولته كل من محمد فراج، ولقاء الخميسي، وتارا عماد، ومصطفى درويش.

وتجسّد كريم ضمن أحداث المسلسل دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة شبرا، وأصبحت تملك الكثير من المال، وتلعب دور شقيقتها الفنانة تارا عماد، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التي يعلمها عنها لكي يتزوج شقيقتها.