إيلي غولدينغ تنتظر مولودها الأول.. ماذا عن جنس الجنين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت المغنية إيلي غولدينغ (34 عاماً) أنها حامل في شهرها الثامن بطفلها الأول مشاركةً صور حملها في لقطات منزلية نشرتها صحيفة “فوغ”.

قالت المغنية التي تزوجت من تاجر الأعمال الفنية كاسبار جوبلينغ (29 عاماً) عام 2019 إنها علمت بحملها أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجها في آب الماضي.

قالت المغنية إنها كانت تتمتع بلياقة بدنية جيدة قبل معرفة الخبر، وكانت قد صرّحت في أيار 2020 أنها لم تعد تعتمد نظاماً غذائياً نباتياً، معترفةً بأن الحمل أثناء الجائحة جعلها تشعر وكأنها تجربة وحيدة وأن الشكوى من تعب الحمل كان من المحرمات.

لم ترغب الأخيرة بمعرفة جنس الجنين وتريده فقط أن يتمتع بصحة جيدة.

يذكر أنّ جاسبر التقى بإيلي عام 2016 بعدما جلسا بجوار بعضهما بعضاً في عشاء رتبته صديقتهما المشتركة الأميرة أوجيني. وتزوج الثنائي في حفل مليء بالنجوم في مدينة يورك البريطانية في آب 2019.