تحذير بريطاني من نصائح جوينيث بالترو للتغلب على كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد رئيس خدمة الوحدة الصحية في بريطانيا نصائح أطلقتها الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو للتغلب على وباء كورونا (كوفيد-19).

وكشفت النجمة جوينيث بالترو، التي تحولت إلى خبيرة حياتية (مدربة لايف ستايل) مؤخرًا، أنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما أسفر عن إصابتها بتعب وإعياء مزمن.

وقالت "بالترو" إنها لجأت إلى نظام غذائي لحمايتها من هذه الأعراض، يعتمد على منع تناول السكريات أو الكحول والصيام حتى الساعة 11 صباحًا كل يوم؛ فيما يعرف بنظام "كيتو".

وحذر البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي في هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، من إتباع مثل هذه النصائح.





وقال إن "العلم الجاد هو ما ينبغي اتباعه، ويجب أن تقع مسؤولية فعلية على المشاهير ومن يقدمون مثل هذه النصائح".

وتابع: "تمامًا مثل الفيروس، تنتشر المعلومات المغلوطة عبر البلدان وتتجاوز حدود القارات وتتحور وتتطور، لذلك أعتقد أن يوتيوب وغيره من منصات التواصل الاجتماعي عليها مسؤولية خطيرة".

وقال "بويس" إنه شاهد خبر إصابة "بالترو" بفيروس كوفيد-19 مؤخرًا، ويتمنى لها التعافي السريع، "لكن المقترحات الصحية التي تقدمها للعامة ليست ما توصي بها خدمة الوحدة الصحية في إنجلترا".

واستطرد: "نحن بحاجة إلى التعامل مع فيروس كورونا بكل جدية، وتطبيق ما ينص عليه العلم، وإلا سوف تقع مسؤولية جسيمة على مشاهير الإنترنت".





ونشرت "بالترو" في وقت سابق على مدونتها الخاصة مقالًا عن خطتها المطولة للتعافي من كورونا، كتبت فيه أنها اجرت بعض التحاليل والفحوصات في شهر يناير/كانون الثاني لتكتشف إصابتها بتهيج في جسدها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت أنها لجأت إلى ممارسة الطب الوظيفي التي أخبرتها أن طريق التعافي سوف يطول، لكن بعد اعتماد نظام كيتو الغذائي أصبحت أفضل.

وأشارت إلى أن النظام الجديد أشبه بهدية لجسدها؛ فأصبحت أكثر نشاطًا، وتحسنت بشرتها بشكل كبير".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدونة بالترو لانتقادات، إذا سبق وانتقدها قراء بسبب نصائحها الحياتية ومنتجاتها باهظة السعر.