شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يتألق فى جلسة تصوير جديدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجم خالد سليم لجلسة تصوير جديدة ومختلفة، نشرها عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل المختلفة، وظهر خالد سليم في الجلسة الجديدة مرتديا قميصا أبيض وبنطالا أسود.

ويستعد النجم خالد سليم خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "دمر حياتى" من ألحان مصطفى محفوظ وكلمات وليد الغزالى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، حيث يقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة كما أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كما يستعد لتصوير أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية أيضا.

فى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج .