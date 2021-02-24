شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح برومو أغنيته الجديدة "حياتك فى صورة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقي برومو أغنيته الجديدة "حياتك في صورة" من كلمات أمير طعيمة، وتلحين عمرو مصطفى، وتوزيع تميم، والتي من المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة ، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب حماقي، "لا شيء سوى المشاعر الجيدة والموسيقى الرائعة.. انتظر الأغنية الكاملة قريبا"، وقد عبر جمهوره عن تشوقهم لسماع الأغنية كاملة

من ناحية أخرى انضم النجم محمد حماقى، إلى تطبيق "تيك توك"، المخصص في الفيديوهات القصيرة، حيث نشر أول فيديوهاته عبر الحساب الجديد، والذى دشنه ، وقال خلال هذا المقطع، "تابعوا حسابى على تيك توك"،

وفي رسالة لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلاً: "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد أيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا رأس مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية".

وواصل حماقي كلمته قائلا: "ومن باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول قررت إني أدعمهم خلال المرحلة الجاية وإني أخصص جزءًا من إيرادات الحفلات التي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله للاستعداد لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، والتجربة دي إن شاء الله تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أولمبي قوي لمصر قادر على المنافسة الحقيقية في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ ولوس انجلوس ٢٠٢٨.