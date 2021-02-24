شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لأسطورة هوليود آل باتشينو بعد أنباء انضمامه لمسلسل "WandaVision".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم آل باتشينو أسطورة هوليود يحرص على الاستمتاع بوقته حالياً، بعيداً عن العمل، حيث رصدته أعين مصورى الباباراتزى خلال تقرير نشره موقع ديلى ميل، أثناء تواجده داخل مطعم شهير داخل بيفرلى هيلز فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يرتدى طاقم أسود بالكامل.



آل باتشينو

أسطورة هوليود الحية مثلما وصفه موقع ديلى ميل، والبالغ من العمر 80 عاماً، يعد هذا هو الظهور الأول له منذ فترة، بعد أنباء موافقته على المشاركة فى مسلسل WandaVision "واندا فيجن"، الذى يحقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه على أحد المنصات الشهيرة.



آل باتشينو أثناء مغادرة المطعم



آل باتشينو جدير بالذكر أن آخر أفلام آل باتشينو هو مشاركته فى فيلم The Irishman، حيث نافس الممثل المخضرم آل باتشينو على جائزة أفضل ممثل مساعد، فى أكثر من مهرجان، عن دوره بتلك الملحمة الفنية، إلا أنه خسر الجائرة لصالح براد بيت. كذلك نافس المخرج مارتن سكورسيزى على جائزة أفضل مخرج لنفس الفيلم، وأيضًا نافس الفيلم على جائزة أفضل تصوير سينمائى وأفضل أزياء وأفضل مونتاج وأفضل مؤثرات بصرية.

آل باتشينو فى صورة أخرى

كما شهد العام الماضى بطولة آل باتشينو لمسلسل Hunters والذى تم طرحه على شبكة أمازون حيث تم عرضه قبل عام بالتحديد فى يوم الـ 21 فبراير من العام الماضى2020، وتكون من 10 حلقات.