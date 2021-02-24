شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تحتفل مع أسرتها بعيد ميلادها: شكرا لأحب الناس لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة حنان مطاوع، بعيد ميلادها، فى حفل عائلى بسيط بحضور والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدى، معبرة عن امتنانها وشكرها لزوجها المخرج أمير اليمانى، الذى اعتبرته السبب دائما فى سعادتها، مقدمة الشكر أيضا لأهلها وأصدقائها أحب الناس إلى قلبها.



حنان مطاوع وسط والدتها وزوجها وابنتها

ونشرت حنان، صورا من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "شكرا لزوجى لأنه دائما السبب فى سعادتى.. شكرا لأحب الناس لقلبى أهلى وأصحابى".



حنان مطاوع

واحتفلت النجمة حنان مطاوع، بعيد ميلادها أمس الثلاثاء، حيث إنها من مواليد 23 فبراير، بالقاهرة وتخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأت العمل فى مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتليفزيون، ومن أعمالها السينمائية: "اوعى وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام"، ومن المسلسلات "محمود المصري، الست أصيلة، لا أحد ينام فى الإسكندرية، بت القبائل".













كما أوشكت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .