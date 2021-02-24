شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "دواهى" السينما نجمة إبراهيم .. غردت منفردة فى أدوار الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجمة إبراهيم من فنانات زمن الفن الجميل اشتهرت بتقديم أدوار الشر فى العديد من الأعمال الفنية، وتحل غدا الخميس ذكرى ميلادها، حيث ولدت 25 فبراير 1914 وتوفيت فى 4 يونيو 1976.

شاركت نجمة إبراهيم فى حوالى 40 فيلما ومن أهمها "أنا الماضى" عام 1951 وفيلم "رابحة" عام 1943 وفيلم "مغامرات عنتر وعبلة" عام 1948 وفيلم "ريا وسكينة"1953، وفيلم "أربع بنات وضابط" عام 1954 وفيلم "جعلونى مجرما" عام 1955، وفيلم "إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة" بنفس العام.

وتعتبر "نجمة إبراهيم" من أكثر الممثلات اللاتى قدمن أدوار الشر، وتألقت فيها، فغردت منفردة فى هذه المنطقة بلا منازع، حتى أصبحت مصدر الرعب للأطفال وتستخدمها بعض الأمهات كسلاح لتهديد أبنائها "هتسمع الكلام ولا أندهلك ريا"، وكان فيلم "ريا وسكينة" الذى قدمته نجمة إبراهيم عام 1953 ومن قبله أفلام "اليتمتين، والحرمان" كفيلون أن يجعلوها إله الرعب عند المصريين فى هذه الفترة، وشخصية دواهى فى فيلم "جعلونى مجرما" لفريد شوقى ويحيى شاهين ..ولكن هل كانت نجمة إبراهيم شريرة فعلاً؟

ومن أهم المعلومات عن نجمة إبراهيم..

1- اسمها الحقيقى بولينى أوديون

2- من أسرة يهودية مصرية

3- درست فى مدرسة الليسيه بالقاهرة

4- لم تكمل تعليمها وتألقت فى السينما

5- كانت مؤيدة لثورة 1952

ومن أشهر مقولاتها فى السينما: "قطيعة ماحدش بياكلها بالساهل" و"حتى أنت يا أعرج بتحب"