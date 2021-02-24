شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الأب جورج كلونى.. يحمل دراجات توأمه ويقص شعر ابنه بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل جورج كلونى عن جوانب عديدة في حياته خلال الفترة الأخيرة والتي طرأت عليه لكونه أبا لتوأم من زوجته أمل كلونى، وذلك خلال حوار مطول مع مجلة W Magazine في عددها الأول لعام 2021، حيث كشف خلال الحوار عن أنه صار مصفف شعر.



جورج كلونى يحمل دراجات توأمه

وأوضح أنه صار يقص شعر ابنه، كما تعلم قص الشعر لنفسه، مؤكداً أنه لم يجرء على عمل نفس الأمر مع ابنته، وأضاف بأن المنزل صار ملىء بالأطباق طوال الوقت والغسيل المتكرر، مؤكداً أنه يحاول المشاركة أحياناً مع أبنائه لحظاتهم عن طريق البقاء معهم فى المنزل طويلاً كلما سنحت له الفرصة، كما أكد أنه دوماً ما يحمل الدراجات لأبنائه لحبهم لركوبهما كثيراً.



كلونى وزوجته أمل فى صورة سابقة

من ناحية أخرى وبخصوص أحدث أعمال جورج كلونى، فقد انضم الممثل تاي شيريدان، الذي اشتهر ببطولة فيلم Ready Player One للمخرج ستيفن سبيلبرج، إلى النجم بن أفليك ليمثل في الفيلم The Tender Bar، والذي يخرجه النجم العالمي جورج كلونى لصالح منصة أمازون.

وتدور احداث Tender Bar حول المذكرات التي تحمل الاسم نفسه للمؤلف الحائز على جائزة بوليتسر جي آر مورينجر، تقول المصادر إن شيريدان سيلعب دور مورينجر في الدراما بينما يلعب أفليك دور العم، وكتب ويليام موناهان سيناريو الفيلم، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter.

ويقوم كلوني وجرانت هيسلوف بالإنتاج من خلال شر كة Smokehosue Pictures جنبًا إلى جنب مع Ted Hope، التي تعمل بموجب صفقته مع Amazon، والعرض على منصتها.

والروایة تتبع رحلة الكاتب خلال تقدمه بالعمر في مدینة لونج أیلاند، حیث یبحث عن والده الذي لم یعرفه یوم.