شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يعتذر عن المداح أمام حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النجم بيومى فؤاد عن المشاركة فى مسلسل المداح بطولة نجم الغناء حمادة هلال والمقرر المشاركة به فى موسم رمضان المقبل، وذلك لانشغال فؤاد بتصوير عدد من الأعمال الفنية، ما منعه من التواجد ضمن أبطال العمل.

ويشارك بيومى فؤاد فى بطولة فيلم "ماما حامل" أمام النجمة ليلى علوى وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وآخرين، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى.

كما يشارك بيومى فؤاد فى مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام المقرر عرضه فى موسم دراما شهر رمضان، ويجسد فؤاد دور والد الممثل الشاب خالد أنور الذى يدخل فى صراعات مع بطل العمل وتتوالى الأحداث فى إطار درامى وأكشن، وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

كان عدد من النجوم المشاركين بمسلسل "المداح" الذى بدأ تصويره الأيام الماضية، لعرضه فى شهر رمضان الكريم، قد احتفلوا ببدء التصوير، ونشرت نسرين طافش صورة لها من كواليس المسلسل، فيما نشر الفنان الشاب محمد عز صور تجمعه بالنجم حمادة هلال.

ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" الذى بدأ تصوير مشاهده الأحد الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل، دور شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى.

مسلسل المداح بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى إخراج أحمد سمير فرج.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" فى شهر رمضان 2019، وشارك فى بطولته كل من: سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادى مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل فى مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.