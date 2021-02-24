حسين الجسمى يطرح أغنية "يا نور الأرض" احتفالا بالأعياد الوطنية لدولة الكويت

القاهرة - سامية سيد -

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية وطنية حملت عنوان "يا نور الأرض" تعاون في كلماتها مع الشاعر أحمد الشرقاوي، والملحن ناصرغنام الديكان، وقام بتوزيعهاBayan group ومن مكساج وماستر جاسم محمد، وهي الأغنية التي يقدمها الجسمي بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية، وبمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وأعرب الجسمي عن سعادته بهذا العمل الوطني الذي يحمل كل معاني المحبة والإحترام للكويت وشعبها، مؤكداً حرصه دائماً على مشاركة إخوانه في كل عام بالاحتفالات السنوية الوطنية في شهر فبراير، داعياً إستمرار الأمن والأمان لهذا الوطن الشقيق الغالي على قلبه هو وشعبه الكريم المحب، وقال: "أتشرف بتقديم هذا العمل الوطني "يا نور الأرض" إحساساً وحباً وفخراً بهذه المناسبة التي نعتبر ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة شعب نُكنّ له كل الاحترام والتقدير".

وتعرض الأغنية عبر تلفزيون الكويت وجميع الإذاعات المحلية الكويتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube ضمن فيديو كليب خاص بالأغنية.