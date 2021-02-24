شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد رمضان لـ"الخليج 365": انفصال شقيقى عن زوجته شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمود رمضان شقيق النجم محمد رمضان ومدير أعماله، انفصال محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا، التى انتشرت على صفحات بعض المواقع، وقال محمود لـ الخليج 365 أنه سيتخذ الإجراءات القانونية على المواقع التى قامت بنشر هذا الخبر البعيد كل البعد عن الحقيقة.

من ناحية أخرى يتواجد حاليا النجم محمد رمضان بدبى لتصوير كليبه الجديد الذى روج له منذ أيام، ومن المفترض أن يطرحه خلال الفترة المقبلة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث ظهر أثناء تواجده فى الطائرة، وهو يغنى مقطع من الأغنية، ويرقص عليها معلقا على الفيديو "versace قريباً إن شاء الله"، وذلك دون تحديد موعد طرحها وسوف يعود من دبى يوم الجمعة المقبل ليستأنف تصوير مسلسله "موسى".

كان الفنان محمد رمضان، ظهر فى آخر صورة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل 2021، وهو نائمًا على ظهر تمساح، وذلك خلال الصورة التى كشف عنها عبر منصاته على السوشيال ميديا.