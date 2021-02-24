شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافالو وجينيفر جارنر فى أول عمل يجمعهما بعد 17 سنة من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الثنائى مارك رافالو وجينيفر جارنر ذكريات واحد من أفضل أعمالهما معاً ممثلاً فى " Going on 3013"، والذى تم طرحه قبل 17 عاما، وذلك أثناء تصويرهما أحدث أفلامهما "آدم" المقرر طرحه على أحد المنصات العالمية العام الجارى، الذى يمثل عودتهما مرة أخرى للعمل معاً بعد غياب، حيث نشر موقع الديلى ميل، صورة لهما معاً من كواليس فيلمهما الجديد .

وأضاف الموقع أن الثنائى استعاد بهذه المشاركة ذكريات عملهما معاً، قبل 17 عاما، خلال فيلمهما الذى تم طرحه عام 2004، ليحقق وقتها إيرادات كبيرة ونجاح كبير للثنائى الذى أصبح مع الوقت من أهم النجوم فى هوليوود.



مارك وجينيفر جارنر فى احدث صورة

من ناحية أخرى ظهرت النجمة جينيفر جارنر فى آخر صور لها خلال تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا، حيث رصدت عدسات المصورين تجولها أثناء تسوقها بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وظهرت ممثلة هوليود أثناء التزامها بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا حيث لم تخلع كمامتها مطلقاً طوال فترة تواجدها بلوس أنجلوس، وأضاف موقع الديلى ميل أنها ربما هدفت بذلك شراء أكثر من هدية لأسرتها بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.



صورة من فيلمهما عام 2004

جدير بالذكر أن الممثلة العالمية جينيفر جارنر تعيش سعادة كبيرة مؤخرًا بعدما تم طرح فيلمها Peppermint على أحد المنصات، وتمكن الفيلم من الوصول للرقم الأعلى مشاهدة على شبكة نت فليكس بعد عرض في الأول من ديسمبر، الأمر الذى أشعر جارنر نفسها بالدهشة مثلما أكد موقع الديلى ميل، حين نشر تقرير أشار فيه إلى أن الممثلة الشهيرة لم تكن تتوقع ما حصل من نجاح أخير للفيلم.

وفى سياق آخر ظهرت ممثلة هوليود جينيفر جارنر فى أحدث صور لها بعد أيام من استمتاع طليقها بن افليك وبناته منها بصحبة محبوبته انا دى ارماس، حيث التقطت عدسات مصورو الباباراتزى عدة صور لجينيفر أثناء سيرها مع ابنها من بن افليك، وأشار تقرير موقع الديلى ميل، إلى أن هناك اتفاق ما بين الثنائى جارنر وبن افليك على أن يستمتع هو بعيد الشكر الماضى بصحبة بناته فى حين يبقى الابن معها.