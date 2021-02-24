شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة القوة الناعمة والمسرح الجامعى.. بث مباشر لأولى ندوات صالون الخليج 365 الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير الآن أولى ندوات صالونه الثقافي، تحت عنوان "المسرح الجامعي.. صناعة القوة الناعمة ودعم مسيرة التنوير"، بحضور كوكبة من أعلام المسرح ونجومه.

ويناقش الصالون الثقافي كيف كان المسرح الجامعي والمدرسي أداة من أدوات صناعة الفن وخلق الوعى ومصدرًا لخلق وتنمية المواهب الفنية، حيث تخرج منه عدد من عمالقة ونجوم الفن على مدار أجيال، كما كان وسيلة للتنوير والثقافة.

ويشارك في الصالون عدد من المخرجين والفنانين والمتخصصين منهم المخرج خالد جلال، والمخرج عصام السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج كريم شهدي، والفنان محمد فهيم، والفنانة مارتينا عادل، وعدد من طلاب جامعة القاهرة من أعضاء فرق المسرح منهم: محمود أحمد سعد (طالب بجامعة القاهرة)، هدير تامر متولى (طالبة بجامعة القاهرة).

جدير بالذكر أن مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير يرعى عددًا من الأنشطة الثقافية، والفنية والتنويرية والتى استهلها بـ الكتاب الأول والفرقة المسرحية، ونشر عددًا من الدراسات الفكرية التنويرية المهمة، ويستعد فى الفترة المقبلة لتقديم عدد من الأنشطة الأخرى، ومن أبرز ما قدمه المركز مشروع "الكتاب الأول"، حيث يساعد من خلاله المبدعين الذين لم ينشروا من قبل فى تحقيق حلمهم بطباعة العمل الأول لهم.

كما بدأ المركز عقد مسابقة لاختيار الموهوبين وذلك تمهيداً لتأسيس فرقة الخليج 365 المسرحية التابعة لمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير، والتى تقدم للانضمام إليها حتى الآن حوالي 2000 موهبة من جميع محافظات.