شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: الخليج 365 شاهدة على قصة حبى مع زوجى وليد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة كارول سماحة، خلال حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، عن قصة حبها وزواجها من الدكتور وليد مصطفى.

قالت كارول:" قصة الحب بيني وبين دكتور وليد مصطفي بدأت في حفل افتتاح جريدة الخليج 365، وكنت من ضمن الضيوف في الحفل بقصر البارون، وكنا وقتها أصدقاء وصعد علي منصة الحفل وتحدث لوقت طويل ووقتها قولت بيني وبين نفسي ده بيكلم كتير أوى، بعد كده رغم أنه مش بيشتغل في تنظيم الحفلات، لكن كان بيكلمنى دايما علشان أعمل حفلة في الساحل الشمالى، وتقربنا من بعض و بقيت كل شهر أقدم حفلة في الساحل، وفضلنا على تواصل، وموضوع الإرتباط والحب مكنش في دماغى وكان بيسألنى دايما مرتبطة أقوله آه، وكان دايما يتواصل معايا و يسألنى مرتبطة ولا لسه، وجه وقت مكنتش مرتبطة، وكنت عرفته كويس، وبدأت علاقتنا وأتجوزنا، وهو شخص متفتح ومحترم ومثقف وطيب".

وعن علاقتها بابنتها تالا، قالت كارول:" بنتى متعلقة بيا وعلاقتنا جيدة، ووليد بينسق معايا دايما، لما بسافر بيبقى هو متواجد معاها أكتر وهوأب حنون وطيب، وبنتى غيرت فيا كتير، وأعطتنى الإحساس بالأمان".



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (1)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (2)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365