شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تجرى عملية جراحية دقيقة والمتابعين يتمنوا الشفاء للنجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع الفنانة شيرى عادل لإجراء عملية جراحية دقيقة، وذلك إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الجراحة .

وطلبت الفنانة إنجي خطاب، من متابعيها الدعاء لشيرى عادل، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بالسلامة، يا روحي يارب".



شيرى عادل

وفى سياق آخر تظهر الفنانة شيرى عادل كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"، للنجم مصطفى قمر المقررعرضه فى موسم شهر رمضان المقبل،

مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة وومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب، حيث انطلق اليوم الأحد أولى مشاهد المسلسل استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.