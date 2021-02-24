شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة فى التمثيل والحياة.. ماجد الكدوانى وأحمد مراد× صورة بشعار "الحب كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداقة وطيدة تربط ما بين الفنان ماجد الكدوانى والمؤلف أحمد مراد، وهى الصداقة التي انعكست خلال أعمال سينمائية ألفها مراد وشهدت وجود الفنان ماجد الكدوانى، بأفلام مثل "الأصليين" و"تراب الماس"، كما حرص دوماً المؤلف أحمد مراد على التغزل بموهبة الكدوانى في أكثرمن مناسبة أبرزها حينما كشف عن أقرب الشخصيات إلى قلبه بأعماله، ليؤكد أن شخصية سمير بفيلم الأصليين الذى لعبها ماجد الكدوانى هي الأكثرقرباً له.



ماجد الكداونى واحمد مراد

الأمرالذى تكرر مؤخراً حينما نشر مراد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمعه مع ماجد الكداونى بأحدث ظهور لهما معاً تحت شعار ماجد الكدوانى الحب كله، وما ان نشرها حتى تغزل متابعيه بهما بتعليقات من عينة "سميرعليوة" في إشارة إلى اسم شخصيته بفيلم الأصليين ليعبروا عن حبهم للشخصية.

جديربالذكرأن مراد والكدوانى يستعدا حالياً للاشتراك سوياً بالظهور خلال كليب غنائى باسم "أنا واحدة جديدة"، من غناء الفنانة روبى، حيث يظهر خلاله النجم ماجد الكدوانى والكليب لصالح مبادرة "أنا أقرأ"، والتي تهدف إلى نشر القراءة بين الجميع، ويظهرأيضا في الكليب الكاتب أحمد مراد، وهوأحد القائمين على المبادرة.



احمد مراد على انستجرام

من ناحية أخرى قرر صناع مسلسل "موضوع عائلى" للنجم ماجد الكدوانى تغيير اسم العمل إلى "ولاد ناس"، حيث يصورفريق العمل فى ديكورأحد المستشفيات على الطريق الصحراوى اليوم الجمعة، وتجمع المشاهد بين بطل العمل والفنان صبرى فواز وآخرين من النجوم، والعمل ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم تحديدها فيما بعد.

مسلسل "ولاد ناس" بطولة النجم ماجد الكدواني ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف محمد عزوكريم يوسف وأحمد الجندى سامح جمال وهومن إنتاج أحمد الجناينى، كما يظهر مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف فى العمل.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى السينمائية فيلم "وقفة رجالة" وشاركه في البطولة، سيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.