الممثل الفرنسى ديبارديو يعترض بشدة على اتهامه بالاغتصاب

القاهرة - سامية سيد - قال محامي الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو اليوم الأربعاء، إن الممثل يعترض بشدة على تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة إليه وطالب بأن يستمر التحقيق بعيدا عن أعين الرأي العام.

وقال مصدر قضائي لرويترز أمس الثلاثاء إن ديبارديو، أحد أشهر الممثلين الفرنسيين، خضع لتحقيق رسمي بتهم الاغتصاب والعنف الجنسي في ديسمبر من العام الماضي.

وقال المحامي إيرفيه تميم في بيان أرسل لرويترز "وُجهت لائحة اتهام للسيد ديبارديو في ديسمبر 2020 وهي معلومات ظلت سرية منذ ذلك الحين وفقا للقانون الفرنسي. أصبحت هذه المعلومات علنية أمس وهو أمر مؤسف".

وأضاف "ديبارديو كان ولا يزال يُفترض أنه برئ. إنه يعترض بشدة على الاتهامات الموجهة إليه. يجب أن يستمر التحقيق بهدوء وسرية واحترام افتراض براءة ديبارديو".

وشارك ديبارديو (72 عاما) في نحو 170 فيلما واكتسب شهرة عالمية عندما لعب دور البطولة في أفلام ناطقة بالإنجليزية مثل (جرين كارد).

وفي عام 2019، قال مدعون فرنسيون إنهم أسقطوا التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد ديبارديو لعدم كفاية الأدلة.