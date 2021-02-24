“عقلي وقف”.. نوال الزغبي تحصد المزيد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد مرور 20 يومًا على طرحها لأغنية “عقلي وقف” بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي تحصد نجاح كليب الأغنية الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد.

وكانت فكرة الكليب بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الراقصة والتي تحمل جرعة تفاؤل وأمل في ظلّ ما يعيشه العالم من أوضاع مرتبكة بسبب فيروس كورونا.

وحققت الأغنية ما يقارب 4 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”، كما وتصدّرت الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وظهرت الزغبي خلال الكليب بإطلالتين لافتتين على خشبة مسرح تقدّم عرضًا استعراضيًا برفقة مجموعة من الراقصين الذين يؤدّون أنواعاً من الرقصات، بين رقص الصالون والرقص الشعبي بوجود كراسي ملوّنة لعبوا دوراً في تصميم الرقصة.

أطلّت الزغبي في الكليب بثلاث إطلالات، الأولى بفستان ذهبي طويل لامع معمايك مذّهب وشعر أشقر منسدل، والثانية بفستان ذهبي طويل مع تاج ملكي، في حينجاءت الإطلالة الثالثة بفستان أزرق مشكوك بالخرز مع شعر بني مربوط منالخلف.

نفيد بالذكر أن أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.