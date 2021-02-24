مدير أعمال هيفاء وهبي يستأنف حكم سجنه 5 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد أن أمرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أمس الأول، بحبس محمد الوزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، في قضية النصب عليها، تم ترحيله صباح اليوم إلى سجن لمان طُرة كي يقضي مدة الحبس خمس سنوات.

وتقدم دفاع محمد الوزيري، بطلب استئناف ضد الحكم بحبسه، وقررت محكمة استئناف الشيخ زايد، تحديد السابع من شهر آيار (مايو) المُقبل، للنظر في هذا الطلب.

وكانت وهبي اتهمت مدير أعمالها بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه، بموجب التوكيل العام الذي حصل عليه منها للتصرف في أموالها لدى المنتجين ومتعهدي الحفلات والبرامج الفضائية، وبعد توجيه هذه التهمة له، ادعى الوزيري أنّه متزوج من هيفا وهبي، منذ اام 2017، وكان يسكن معها في منزل واحد، إلى أن شرعت في تصوير فيلمها السينمائي “أشباح أوروبا” فتدخل أحد الأشخاص لم يكشف عن هويته وأفسد العلاقة بينهما.

ورفضت محكمة الأسرة، الطلب الذي تقدم به لإثبات زواجه من هيفاء، لأنه فشل في تقديم الشهود والمستندات التي تُثبت صحة ادعائه.

من جانبها، أعربت هيفاء وهبي، عن سعادتها بقرار حبس محمد الوزيري، مؤكدة نزاهة القضاء المصري، وتعامله مع القضية بشفافية وعدل.

ونشرت وهبي عبر خاصية القصص المصورة بموقع “إنستغرام” نص الحكم الصادر ضد محمد الوزيري، ورسالة شكر لهيئة الدفاع الخاصة بها في القضية.