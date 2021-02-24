سالم الهندي ينفي ما أقرّته إليسا.. لا تحقق لـ”روتانا” 40% من أرباحها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد أن أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلًا واسعًا، من خلال ما أوردته في الحلقة التكريمية التي صوّرتها منذ فترة وعرضتها شاشة “ام تي في” اللبنانية، بمناسبة مرور 20 عامًا على إنطلاقتها الفنية، ردّ الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” لأوّل مرّة على ما قيل في الحلقة، بأن إليسا تحقق 40% من أرباح “روتانا في حين يحقق جميع الفنانين الآخرين المنتمين إلى الشركة الأرباح المتبقية أي 60% فقط.

ونفى الأستاذ سام الهندي ما ورد في الحلقة وأقرّته إليسا بهذا الخصوص، خلال مداخلة مصوّرة مع الزميل سعيد حريري عبر قناة “سكاي نيوز عربية”، وقال سالم أنه بصفته الرئيس التنفيذي لـ”روتانا” يؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن الشركة لم تصرّح يومًا عن الأرباح التي تحققها في تعاونها مع أي فنان.

وعن إمكانية التعاون مجددًا بين روتانا وإليسا بعد أن صرّحت الأخيرة بأنها تنوي إنتاج أعمالها الغنائية المقبلة على نفقتها الخاصة، أكد سالم الهندي أن أبواب شركة “روتانا” ستبقى دائمًا مفتوحة لإليسا خاصةً أنها حققت نجاحات لافتة مع الشركة في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن معظم التقارير التي أوردتها إليسا وفريق إعداد حلقتها التكريمية أثارت الجدل بين الجمهور وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، فإلى جانب ما قيل عن الأرباح التي تحققها لشركة “روتانا” ونفاه اليوم الأستاذ سام الهندي، كانت قد أوردت أيضًا في الحلقة أنها الفنانة العربية الأكثر متابعةً في الوطن العربي، في حين أن الأرقام أثبتت بأن مواطنتها نانسي عحرم هي من تتصدّر المنصات الإجتماعية بأعلى عدد متابعين في الوطن العربي.