رحمة رياض وسيف نبيل يكشفان قراراتهما المصيرية في حديث عفوي عن الطموحات والمخاوف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نجاحات فنية، لحظات مؤثرة، مشاكل وصعوبات واجهت رحمة رياض وسيف نبيل في بداية المشوار، ثم تأثير العائلة في قراراتهما المصيرية، يتوقف النجمان العراقيان عندها في برنامج “بصراحة مع رحمة رياض وسيف نبيل” على MBC1.

تبدأ الجلسة الصريحة بمشاركة اللحظات الأخيرة والمؤثرة التي عاشها كل منهما مع وفاة والديهما، وكيف أثّرت وفاة الأب في حياتهما. يكشفان كيف يعيشان حياتهما اليومية بين البيت والأصدقاء، فتتحدث رحمة عن ارتباطها بالحيوانات الأليفة داخل المنزل، وعن علاقة صداقة افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى سيف أن رحمة شخص “بيتوتي”، لكنه يختلف معها لجهة تعامله مع العالم الافتراضي، ويتكلم عن علاقته بأخيه كاتم أسراره والشخص الأقرب إليه.

من جهة أخرى، يعتبر سيف أن الارتباط والحب والزواج يتحكم بها القدر والصدفة، وليس التخطيط المسبق. وتعبّر رحمة عن تخوفها من الارتباط، متوقفة عند تعرّضها للأذى والخذلان في علاقة سابقة. وتتوجّه رحمة لسيف بسؤاله عن سر لا أحد يعرفه عنه، فهل سيجيب سيف على هذا السؤال؟ بدوره يسأل سيف رحمة عن موقعها في عالم النجومية، كما يتحدثان عن طموحاتهما، أحلامهما ومخاوفهما في الحياة.

يُعرض برنامج “بصراحة مع رحمة رياض وسيف نبيل” على MBC1، الأحد في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.