لحضور "جولدن جلوب".. عطلة مدرسية لبطلة "نيوز أوف ذا وورلد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة الألمانية الطفلة هيلينا تسينجل إنها حصلت على يوم عطلة من المدرسة حتى تتمكن من متابعة حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب".

وحازت الطفلة على شهرة عالمية بمشاركتها في الفيلم الأمريكي "نيوز أوف ذا وورلد"، وتمكنت من الحصول على يوم عطلة لحضور الحفل الأسبوع المقبل.



وتم ترشيح تسينجل، المولودة في برلين عام 2008، كأفضل ممثلة مساعدة عن أدائها في الفيلم، الذي لعبت فيه دور طفلة يتيمة نشأت على يد قبيلة "كيوا" التي كان أفرادها من سكان أمريكا الأصليين.

ويسعى أحد المحاربين القدامى في الحرب الأهلية، الذي يلعب دوره النجم الشهير توم هانكس، إلى إعادتها لأهلها.

وقالت تسينجل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "حصلت على عطلة من المدرسة ليوم الإثنين المقبل"، وذلك في حديثها عن خططها لمتابعة حفل توزيع الجوائز الذي ستشاهده من فندق في برلين.

وأضافت: "سأحاول الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر جدا من يوم السبت حتى أتمكن من النوم إلى وقت متأخر قدر الإمكان يوم الأحد. ثم يكون إفطاري في الفندق قبل حفل جولدن جلوب بقليل".

وذكرت أنها لا تزال على تواصل مع نجم هووليود توم هانكس، وقالت: "نتبادل الرسائل الإلكترونية والنصية القصيرة - الأمريكان لا يستخدمون في الغالب واتساب - ونتحدث هاتفيا أسبوعيا، في الغالب عبر سكايب.. إنه مثل عم لي".



واشتهرت تسينجل لأول مرة في موطنها عبر دورها في فيلم "محطمو النظام"، حيث لعبت دور طفلة متمردة ومصابة بصدمة صارت محاصرة في نظام الخدمات الاجتماعية.