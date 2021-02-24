بالفيديو.. حسين الجسمي يشدو "يا نور الأرض يا كويت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة تحمل اسم "يا نور الأرض يا كويت"، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ 60.

وأهدى الفنان حسين الجسمي أغنية "يا نور الأرض يا كويت" إلى دولة الكويت، والتي وصفها بـ "نور الأرض" بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، حيث يشاطر أبناء هذا البلد فرحته بأعياده الوطنية.

وقالت صحيفة "البيان" إن "الأغنية من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، الذي استطاع أن يصوغها بأحاسيسه ومشاعره الجياشة، محملاً الأغنية بمعان تفيض بحب الوطن والكويت، أما الألحان فتولى صياغتها وضبطها الملحن ناصر الديكان، الذي يعود إلى الواجهة مجدداً بعد غيابه عن الساحة لفترة من الزمن، ونجح في وضع ألحان مميزة لهذه الأغنية التي يعبر فيها الجسمي عن حبه لأرض الكويت وشعبها".

وأضافت: هذه ليست المرة الأولى التي يشاطر فيها الجسمي أفراح الكويت، فقد سبق له أن أصدر في 2018 أغنية أحب الكويت وهي من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن ألحان فهد الناصر، كما أصدر أيضاً أغنية "سراي الأمة" التي كتب كلماتها الشاعر عبد الله العماني ولحنها فهد الناصر، ومن قبلها أصدر أغنية "الكويتي ما ينسى" التي كتبها ولحنها بشار الشطي.





