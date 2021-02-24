شيري عادل تخضع لعملية جراحية دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالبت الفنانة إنجي خطاب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بالدعاء للفنانة شيري عادل التي تخضع لعملية جراحية دقيق لم تكشف عن تفاصيلها.

ونشرت "إنجي"، صورة لها رفقة شيري عادل، وعلقت: "فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بالسلامة، يا روحي يارب".

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال شيري عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز إيهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل.