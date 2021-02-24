ليلى فوزي طلبت منه الطلاق وابنة شقيقة فنانة شهيرة.. حكايات "بالاليكا" عزيز عثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى السادسة والستون، على وفاة الفنان عزيز عثمان، أحد أهم فناني الزمن الجميل الذين أبدعوا في التمثيل والكوميديا.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:

- ولد عزيز عثمان في 23 يناير 1893، ووالده هو محمد عثمان أحد رواد الموسيقى الشرقية في مصر، وهو أيضًا عم الفنانة عايدة عثمان.

- تميز عزيز عثمان بحسه الفكاهي في الغناء، وتعتبر أغانيه من أسباب شهرة الأفلام التي عرضت بها.

- شارك عزيز سلطان في بدايته الفنية بفيلم "لعبة الست" في دوره الأشهر "محمود بلاليكا"، ثم قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 30 فيلمًا، أشهرها "يا ظالمني"، و"غلطة أب".

- تزوج عزيز سلطان من جميلة السينما المصرية الفنانة ليلى فوزي، وقالت "ليلى"، عن هذا الزواج في لقاء سابق لها ببرنامج "ساعة صفا": "أن زواجها الأول عزيز عثمان الذي كان يكبرها بـ 30 عام، قالت ليلى، وافقت على الزواج منه لأني واخدة عليه، وحباه، وكنت فاهمة إن الجواز شغل عيال".

وتابعت: "كل ما حد كان عايز يجي يتجوزني، والدي كان يرفض.. وبعدما تقدم لي (عزيز) لم يوافق والدي عليه في البداية، وحب ياخد رأيي بعدها، فمش عارفة كان معاند معايا ولا إيه، وماما مكنش عاجبها الحكاية.. بابا كان في الشغل معايا دايمًا، وكان خايف عليا ابقى لوحدي".

وأضافت: "زواجي من عزيز عثمان استمر لمدة 5 سنوات، لإني حسيت إني لازم كنت أتحمل عشان أنا اخترت الجوازة دي".

وعن سبب طلاقها وانفصالها عن عزيز عثمان، قالت: "لقيته حل محل والدي في كل تصرفاته، وحسيت إن بابا موجود معايا متغيرش (كان بيكون معايا في كل حتة) .. فجأة حسيت إني استحالة أستمر بالزواج منه، وإحساسي إني شايفاه بابا بسبب تصرفاته كان دافعًا لانفصالي عنه والطلاق منه".

- توفى عزيز عثمان في 24 فبراير عام 1955، عن عمر ناهز 62 عامًا.