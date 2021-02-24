هاني شاكر يحتفل بتحقيق أغنيته "بقالي كتير" مليون مشاهدة على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

احتفل الفنان هاني شاكر بتخطي أغنيته الجديدة "بقالي كتير"، حاجز المليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه على "يوتيوب".

وغرد "شاكر"، حول الفيديو كليب الخاص به عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "فيديو كليب بقالي كتير يتخطى حاجز المليون مشاهدة على قناة يوتيوب".

وطرح هاني شاكر كليب "بقالي كتير" مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إذ دمجت المخرجة بتول عرفة قصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، وللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر.

كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات إيهاب أبو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.