"أمي بين إيدين ربنا"..تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا.

وغردت "رضوى"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللي عليهم، لكن أنا عندي يقين انه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".

وكان الإعلامي خيري رمضان، أعلن مؤخرا عن إصابة المذيعة رضوى الشربيني، بفيروس كورونا المستجد، عبر برنامجه بفضائية "القاهرة والناس"، مؤكدا أنها أصيبت بالفيروس هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها، كما أظهرت التحاليل أن نسبة الأكسجين لدى والدتها منخفضة جدا وتم نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة.