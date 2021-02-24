فيديو| "ماكنتش رقاصة قبل كدا".. رانيا يوسف تتحدث عن دورها في "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن الفرق بين شخصيتها الحقيقية وشخصية "حنية" التي تجسدها في مسلسل "مملكة إبليس".

قالت رانيا خلال لقائها في أحد البرامج :"ما بين رانيا وحنية فروق كثيرة، رانيا ماكنتش رقاصة قبل كدا، فا بقت رقاصة في حنية، ورانيا ما عندهاش ولد، رانيا عندها بنتين واحدة 18 سنة والثانية 15 سنة".

وأضافت :"الولد اللي جايبينه كبير عليا شوية "خالد أنور"، يمكن حنية بتفكر شوية عملي، لكن رانيا بتفكر بشكل عاطفي".

وتابعت :"التشابه كتير أنها أم وبتحب ابنها عايزة مصلحته وبتخاف عليه".

كما علقت رانيا على الفيديو :"حنية ورانيا، ما بين ودني ومخي في غربال الفتفوته مبتعديش منه، مسلسل مملكة إبليس يعرض من الأحد إلى الخميس على Mbc 1، 6 مساءًا".

مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبري فواز، كريم قاسم، إيمان العاصي، نانسي السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثي.