لطيفة تعتذر للجمهور بسبب كليب "الليل ليل": “المخرج جاتله كورونا”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة اعتذار إلى جمهورها ومتابعيها لتأخير طرح كليبها الجديد "الليل ليل"، بعدما أعلنت عن طرحه منذ فترة.

وغردت "لطيفة"، عبر حسابها بـ"تويتر"، حول السبب قائلة: "مساء الخير على اللي بيحبوني حبايبى والله أسفة جدا على التاخير بالنسبة لكليب الليل ليل؛ الله غالب الكورونا جات للمخرج والحمدالله ربنا عافاه، بس هانت إن شاءالله قريب جدا تشوفوه".

من ناحية أخرى، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية "خليني"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، والأغنية كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليما.