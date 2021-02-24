رنا سماحة تفاجئ زوجها في عيد ميلاده.. شاهد ماذا فعلت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الملحن سامر أبو طالب، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من احتفالية مفاجأة بعيد ميلاده أعدتها زوجته الفنانة رنا سماحة.

وعلق "سامر"، على الفيديو قائلًا: "مش قادر أوصف فرحتي باللي عملتيهولي ولا عارف أشكرك إزاي يا حبيبتي، شكرا من كل قلبي على كل حاجة عملتيهالي".

وأضاف: "بحبك ودي كلمة قليله اوي على اللي جوه قلبي ليكي يا رنا ربنا يسعدك ويقدرنى إنى إفرح قلبك زي ما فرحتيني".

واحتفلت الفنانة رنا سماحة بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، في ديسمبر الماضي.