نداء شرارة تطرح “قالهالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة أغنيتها الجديدة “قالهالي” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من ألحان جان ماري رياشي وكلمات أحمد راؤول.

الأغنية تحمل اللهجة المصرية وتتميز بإيقاعها الشبابي المعاصر، صممتها نداء على طريقة Video Lyrics.

وتقول كلمات الأغنية:

“ده قالهالي أخيراً قالهالي

وبقى بالنسبالي آه بكل الناس

ومين غيره أصلاً مفيش غيره

ملكني بتأثيره وعايشه ميت إحساس”.

على جانب آخر، تطل النجمة الأردنية مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا من خلال حلقة مميزة صورتها في مصر، ومن المقرر أن تقدم خلالها للجمهور العديد من الأغاني بصوتها الرائع.

وكانت نداء شرارة قد صرحت مؤخراً بأن حجابها لم يقف عائقاً أمام احترافها الغناء، مشيرةً إلى أن دخولها عالم التمثيل يتطلب منها تدريبات ودورات مكثفة.