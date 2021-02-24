الكشف عن شخصية أحمد السقا في “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يخوض الفنان المصري أحمد السقا سباق دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل “نسل الأغراب”، الذي يشاركه في بطولته مواطنه أمير كرارة.

وتدور قصة المسلسل في إحدى مناطق الصعيد، ويكون السقا مرتبطًا عاطفيًا بالفنانة مي عمر، إلا أنهما يصطدمان ببعض المشاكل والأزمات التي تعكر صفو علاقتهما.

ويدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي، ويضم العديد من النجوم بخلاف أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، منهم إدوارد ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش وأحمد فهيم وإنجي المقدم ومحمد مهران.

ويعد “نسل الأغراب”، التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما معاً أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل.

يذكر أن أحمد السقا غاب عن موسم دراما رمضان الماضي، في حين نافس أمير كرارة في مسلسل «الاختيار»، الذي تناول قصة أحد أبطال الجيش المصري من الشهداء.