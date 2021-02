جمهور كيم كارداشيان يختار 3 نجوم كي ترتبط بأحدهم بعد الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يبدو أن متابعي نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، أكثر قلقاً منها بشأن الشريك التالي لنجمتهم المحبوبة، حيث بدأ المعجبون بترشيح النجوم للارتباط بها، ومن بينهم النجم العالمي براد بيت، والناشط الحقوقي فان جونز، والنجم الكوميدي الشهير بيت ديفيدسون، بعد انفصالها عن زوجها نجم الراب الأميركي كانييه ويست.

ويرى المعجبون المتحمسون لنجمة Keeping Up With The Kardashians، أنها يجب أن ترتبط بالمشاهير الكبار بعد أن انفصلت عن زوجها.

ويأتى هذا التكهن والحماس الشديد من قبل المتابعين، بعد أن تقدمت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، بطلب الطلاق رسمياً بعد زواج دام 7 سنوات.

ويقال إن الممثلة البالغة من العمر 40 عاماً ستمنح نجم SNL بيت ديفيدسون فرصة عظيمة للارتباط بها، كما حظي العديد من المشاهير الآخرين، مثل أريانا غراندي وكايا جربر وكيت بيكنسيل.

وكتب أحد المتابعين في تغريدة: «لا يمكنني الانتظار حتى يرتبط فان جونز وكيم كارداشيان بشكل علني».

وكتبت أخرى: «الآن بعد أن انفصلت كيم كارداشيان عن كانييه، أعتقد أنها يجب أن ترتبط بفان جونز، سيكون قدوة جيدة لأطفالها، وخاصة أبناءها الصبيان».

بينما طالب آخرون كيم وهي أم لأربعة أطفال بأن ترتبط بنجم هوليوود براد بيت بعد انفصالها.

يذكر أن كيم كارداشيان تزوجت من كانييه ويست في عام 2014، ولديهما أربع أبناء، هم نورث البالغة من العمر 7 أعوام، وسانت 5 أعوام، وشيكاغو 3 أعوام، وبسالم عام ونصف، ويشكل انفصالهما الطلاق الثالث لكارداشيان بعد زواجها من كل من لاعب كرة السلة كريس همفريز، وقبله المنتج الموسيقي دامون توماس.