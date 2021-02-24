سعد لمجرد يشوق جمهوره لـ”الغادي وحدو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: شوق الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره ومحبيه لفيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “الغادي وحدو”، ونشر صورة من أجواء العمل مشيراً إلى أن تاريخ إطلاقها سيكون في 28 فبراير الجاري، والفيديو كليب من إخراج عبد الرفيع عبديوي.

والواضح من الصورة أن الأزياء التي اختارها لمجرد في الكليب تحمل بصمة تراثية بأسلوب الحداثة، اختارها النجم من دار MAISON ARTC MARRAKECH. وكنا قد ذكرنا بوقت سابق في موقع “بتجرد” أن أغنية “الغادي وحدو” شعبية مع الهواريات، وهم عبارة عن فنانات شعبيات يطلق عليهم أيضاً لقب الشيخات، وقد تم تصوير الكليب في مراكش مع المخرج عبد الرفيع العبديوي.

وكان لمجرد قد دشن حملة جديدة عبر حسابه على انستغرام، تحمل هاشتاغ “حملة المليار مشاهدة للمعلم”، بهدف وصول عدد مشاهدات أغنيته الشهيرة “أنت معلم” إلى المليار مشاهدة عبر يوتيوب، إذ حققت منذ طرحها يوم 2 مايو عام 2015 إلى يومنا هذا ما يقارب 894 مليون مشاهدة.

وفي سياق متصل، يستعد سعد لمجرد في الأيام المقبلة لتصوير أغنية اسبانية بعنوان “مورينا” في تركيا.