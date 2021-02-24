هل يخاف وليد توفيق من التقدم في العمر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكد الفنان اللبناني وليد توفيق أنه لا يخاف من التقدم في العمر، معتبراً أن كل سن لها جماليتها وخاصيتها، وقال في تصريحات صحفية: “أنا ربيت مع الناس وهم الذين يمنحونني الدفء والاندفاع لأقدم أكثر”.

وأضاف: “العمر بالقلب جوا، وأنصح كل شخص بتحسين طريقة الحياة، إذا استسلمت للعمر بتحس بالكبر، ولكن من الجميل أنك تكبر وتحافظ على جسمك وعلى صوتك”.

وحول سبب ابتعاد عائلته عن الأضواء والإعلام، أكد الفنان اللبناني أن الشهرة بالنسبة لأسرته تكمن في أغنية أو عمل جميل وقال: “جميعهم لا يحبون الشهرة ومن الأفضل أن يعيشوا حياة طبيعية بعيداً عن عالم الشهرة”.

وأشار توفيق إلى أن فترة انتشار فيروس كورونا كانت صعبة جداً على الجميع وكانت درساً كبيراً، إذ علمت الجميع قيمة اللقاء والحضن والسلام، متمنياً أن نتغلب على هذه الجائحة قريباً.