راغب علامة: كنت مفلسًا ولن أعتزل إلا في هذه الحالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قال الفنان اللبناني راغب علامة إنه في بداية مشواره الفني لم يكن يملك سوى بدلتين فقط لإحياء حفلاته، واحدة بلون أحمر قاتم والثانية بلون كحلي، وأضاف علامة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (كاربول كاريوكي بالعربي) الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي: “كنت أدخر أي أموال أحصل عليها لعمل أغاني جديدة وإثبات نفسي على الساحة الفنية”.

أما عن موقفه من اعتزال الغناء فقال: “عندما أدخل الأستوديو ولا يساعدني صوتي.. أو عندما أصعد إلى المسرح ولا تكون وقفتي وإطلالتي كما هي الآن، حينها سأعتزل على الفور”.

وكشف الفنان اللبناني عن سر صورته المكتوب عليها بأنه مطلوب القبض عليه، موضحاً أن هذه الصورة صحيحة، ولكنها تعود لعام 1989 أثناء تصويره كليب أغنية (قلبي عشقها)، نظراً لأنه قام بتصوير الكليب من دون الحصول على تراخيص في أميركا، لأن الرسوم كانت باهظة، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كان (مُفلساً).

وكان تلفزيون دبي، قد أطلق الموسم الثالث من برنامج (كاربول كاريوكي بالعربي)، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه البرنامج في الموسمين السابقين.

في بداية كل حلقة جديدة ينطلق المذيع اللبناني وسام بريدي، قائد السيارة، لاصطحاب أحد نجوم الفن في العالم العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه، حيث ستشمل الجولة الميدانية اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك ومفاجآت خارجة عن المألوف، لتسجل الكاميرات الموجودة داخل سيارة فخمة تجوب شوارع دبي، الحدث الجديد من نوعه في عالم البرامج التلفزيونية، بأسلوب لم يشهد له مثيل في تاريخ الإعلام المرئي العربي.