نسرين طافش تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت النجمة السورية نسرين طافش متابعيها على انستغرام بصورة حديثة لها ظهرت فيها مرتديةً الحجاب وفق ما يتطلب دورها في مسلسلها الرمضاني المقبل.

وشاركت طافش جمهورها بأول صورة لها من كواليس مسلسل “المداح” وكشفت عن اسم الشخصية التي ستؤديها وهي “رحاب”.

وعلقت نسرين على صورتها بالقول: “رحاب المداح رمضان 2021”.

ويشارك طافش في بطولة المسلسل الفنان المصري حمادة هلال الذي يؤدي دور زوجها في قصة درامية اجتماعية.

ويجمع المسلسل أيضاً نخبة من النجوم نذكر منهم أحمد بدير٬ خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز وآخرين٬ وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

من جهة أخرى كانت نسرين طافش قد احتفلت بعيد ميلادها الـ39 الذي صادف في 16 فبراير الجاري برومانسية وظهرت مرتديةً فستاناً أحمر قصيراً واعتمدت مكياجاً بألوان ترابية أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها في إطلالة خطفت الأنظار.