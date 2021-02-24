إليكم تفاصيل مسلسل محمد إمام “النمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يشارك الفنان المصري محمد إمام في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل “النمر”، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

وأفادت مصادر مقربة من فريق عمل المسلسل، أن الأحداث ستدور حول تجار الصاغة، حيث يجسد إمام دور شاب صعيدي يأتي إلى القاهرة، ويعمل بأحد محلات المجوهرات، لدى محمد رياض، الذي يلعب دور أحد تجار الصاغة الكبار.

ويرتبط محمد إمام في المسلسل بعلاقة حب بابنة صاحب المحل الذي يعمل به، وتجسدها الفنانة هنا الزاهد، ولكن يحبها شخص آخر من أحد أبناء كبار تجار الصاغة، وهو الفنان الشاب خالد أنور ويدعى (حسن عنتر الحلق) في القصة.

ثم تحدث مشاجرة بين محمد إمام وخالد أنور بسبب هنا الزاهد، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي مشوق.

وتتزوج هنا الزاهد من خالد أنور خلال الأحداث، من أجل المصلحة بسبب الديون المتراكمة على الفنان بيومي فؤاد والد خالد أنور في المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل (النمر) حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة، طمعاً من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد.

المسلسل بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب.